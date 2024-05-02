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Триумф и вдохновение: Торжественное завершение конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан"

Триумф и вдохновение: Торжественное завершение конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан"

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Казань, Татарстан — 27 апреля, в Бальном зале ТРК Корстон, под сверкающими огнями и в атмосфере всеобщего восторга, прошел грандиозный финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан". Это событие произвело фурор среди всех присутствующих гостей.

В конкурсе приняли участие 30 великолепных бизнесвумен, каждая из которых могла по праву претендовать на корону. Эти женщины, многие из которых являются многодетными мамами и активно участвующими в социальной жизни своего сообщества, внесли значительный вклад в экономическое и социальное развитие Татарстана. Их преданность делу и стремление к успеху служат вдохновением для всех, кто их окружает.

В течение месяца участницы проходили большую образовательную программу из 10 мастерклассов, демонстрировали свои творческие номера и представили видеовизитки, рассказывающие их уникальные истории в бизнесе.

Вечер достиг апогея, когда жюри, состоящее из ведущих экспертов бизнес-сообщества и культурной сферы, объявило победителей. В этом году из-за высокого уровня конкурентов было принято решение добавить специальный титул "Миссис Бизнес Казань" к основным 16 победным титулам, что стало приятным сюрпризом для всех присутствующих. Его удостоилась Юлия Кабирова - адвокат по семейному праву.

Мероприятие украсила "Аллея Звезд", вдохновленная голливудскими традициями, где каждая участница могла почувствовать себя настоящей звездой. Партнеры конкурса дарили невероятные подарки, благодаря чему атмосфера вечера была наполнена радостью и благодарностью.

СМИ активно освещали событие, а шикарная фотозона стала одним из самых популярных мест для гостей, желающих запечатлеть свои эмоции от незабываемого вечера.

"Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" прошел впервые в Татарстане в рамках регионального этапа конкурса Мисс и миссис бизнес Россия и задал высочайшую планку остальным регионам страны.

Конкурс демонстрирует истинное мастерство, силу и красоту женщин, которые вдохновляют своими достижениями в бизнесе и вне его. Мы благодарим всех участников, партнеров и гостей за создание этого знаменательного события и ждем новых встреч в будущем.

Победные титулы:

Раджана Султанова - Grand prix Татарстан 2024 - главная корона конкурса

Анастасия Симонова - Миссис бизнес Татарстан 2024

Юлия Кабирова - Миссис бизнес Казань 2024

Наталья Панфилова - Королева бизнеса Татарстан 2024

Алия Шайдуллина - Миссис бизнес талант Татарстан 2024

Екатерина Андронова - Миссис бизнес classic Татарастан 2024

Ольга Улыбина -Миссис бизнес gold Татарстан 2024

Алина Радченкова - Мисс бизнес Татарстан 2024

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