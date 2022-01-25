Управляющий партнёр альянса адвокатов TOPgroup Аркадий Остапчук рассказал в интервью NEWS.ru, что ждет двоих подростков, которые убили семью из трех человек в Омской области. Юрист уверен, что они не получат более 10 лет.

Деяние, предположительно совершённое двумя подростками 14 и 17 лет в Омской области, предусмотрено пп «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что в большинстве случаев грозит тюремным сроком от восьми до 20 лет, но для несовершеннолетних граждан закон предусмотрел исключения — им нельзя назначить пожизненное заключение, а максимальный срок "несовершеннолетнему убийце" ограничивается 10 годами в воспитательной колонии.

А для подростка, не достигшего на момент совершения преступления 16 лет, максимальное наказание не может превышать шести лет. При этом нижний предел наказания, предусмотренный законом, уменьшается вдвое. То есть в данном случае 17-летниму подозреваемому грозит от четырёх до 10 лет лишения свободы, а 14-летней девочке — от четырёх до шести лет.

О тройном убийстве в селе Юрьевка стало известно в выходные, утром 22 января. Погибшими оказались 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и её 10-летняя дочь, страдавшая ДЦП.

Из дома сбежали к соседям 14-летняя дочь и 6-летний брат, которые рассказали, что ночью напал мужчина. Но следователи установили, что никакого мужчины не было. Убийство совершила сама дочь и ее 17-летний парень.

Сначала парень зарезал родителей, которые были против их отношений, а потом - больную сестру. По информации оперативников, за больной сестрой 14-летняя фигурантка не хотела ухаживать.

После убийства подозреваемая забрала шестилетнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в дом ворвался неизвестный и убил родителей. Сейчас подростки сознались в убийстве.