В Татарстане на трессе Набережные Челны-Заинск-Альметьевск застряла на личном автомобиле многодетная семья из Башкирии. Автомобиль, в котором было трое детей, слетел с дороги в метель, выбраться на дорогу обратно из сугроба водитель своими силами уже не смог. Машину заметили сотрудники ГИБДД Татарстана.

"Рядом с автомобилем стоял мужчина, в салоне находилась его семья, в том числе три несовершеннолетних ребенка. Глава семьи пояснил, что они ехали домой в Башкортостан и во время движения в условиях метели съехали с дороги, а самостоятельно выбраться не смогли", — рассказали в ГИБДД МВД по РТ.

Инспекторы дождались, когда мимо поедет спецтехника, остановили ее и попросили помочь: легковушку вытянули на дорогу.