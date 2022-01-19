ГИБДД МВД по Республике Татарстан опубликовала официальное предупреждение для жителей Татарстана: 20 января погодные условия существенно ухудшатся, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Завтра, 20 января, в Татарстане будут свирепствовать сильные метели, снегопады, на дорогах - снежные заносы. Порывы ветра достигнут скорости до 15 метров в секунду.

Водителей просят руководствовать не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать безопасную в той или иной ситуации. Автовладельцам рекомендовали воздерживаться от резких опасных маневров, пристегиваться ремнями безопасности, детей перевозить исключительно в специальных удерживающих устройствах.

Бдительны должны быть и пешеходы. Переходить дорогу стоит только по переходу на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что водители пропускают человека.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.