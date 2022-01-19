Несмотря на то, что новый штамм коронавируса - омикрон - уже пришел в Татарстан, в регионе пока не планируется вводить дополнительных ограничительных мер, однако ситуация в любой момент может поменяться и потребовать пересмотра текущей позиции властей, заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

"Каждый день президенту докладывают об эпидемиологической обстановке. Пока дополнительных ограничений не разработано, но ситуация может меняться. Будем исходить из ежедневной обстановки", - объяснила она.

Галимова отдельно отметила, что решение об ужесточении ограничений должно приниматься не только на основе статистики по заболевшим, но и с учетом того, как будет протекать "омикрон" у заболевших, насколько тяжелой будет ситуация. Также учитывают обеспеченность больниц лекарствами и заполняемость коек.