Первые 11 случаев заболевания новым штаммом коронавируса - омикрон - зарегистрированы в Татарстане. Девять из них имеют завозной характер, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

"Управление Роспотребнадзора информирует, что в Республике Татарстан зарегистрированы первые 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вызванного штаммом "омикрон", подтвержденные лабораторно", - говорится в официальном сообщении.

Среди девяти завозных случаев четыре - из других регионов России, пять - татарстанцы привезли из Ирака, США, Хорватии и Мексики. Еще два случая - местные.

Отмечается, что все заболевшие изолированы. Установлены контактные лица с больными - 59 человек, все они обследованы. Среди контактных лиц случаев заболевания пока не выявлено. В очагах выявления "омикрона" проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.