Заявившая об ограблении на 100 миллионов молодая вдова Александра Градского сама увезла огромную сумму наличными в загородный дом из московской квартиры. Деньги она перевезла после того, как начался конфликт с одним из родственников покойного композитора и певца. Об этом сообщает "МК".

После похорон Градского, который уме 28 ноября, Марина Коташенко поссорилась с одним из родственников мужа. Марина Коташенко сильно испугалась, якобы в ее адрес прозвучали угрозы, после чего забрала детей, собрала ценности и деньги и переехала жить за город, в свой коттедж в деревне Мишуткино Наро-Фоминского округа. Вот так огромная сумма денег оказалась в загородном доме.

Известно, что Градский банкам не доверял, и все сбережения хранил строго наличными в сейфе.

Марину Коташенко ограбили в воскресенье, 16 января. Как следует из заявления в полицию вдовы Градского, неизвестные обманным путем подсели к ней в автомобиль Lexus, сымитировав ДТП. Женщину под угрозой оружием заставили вернуться в коттедж, отдать 100 миллионов рублей, после этого Коташенко под давлением грабителей еще и довезла их до трассы.

По заявлению вдовы о разбойном нападении возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все версии – и о причастности к нападению прислуги Коташенко, и о том, что налет на 100 миллионов инсценирован ею самой.

На наследство Александра Градского претендуют пять человек: сама Марина Коташенко, двое их совместных с Градским детей и двое взрослых детей покойного музыканта от предыдущего брака.