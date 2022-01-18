Генерального директора ПСО "Казань" Равиля Зиганшина заподозрили в махинациях с налогами на 2,7 миллиарда рублей.

Экономическая полиция и Следком РТ считают, что данные средства были надежно скрыты от бюджета во время строительства стадионов в Самаре и Саранске путем фиктивных договоров с семью компаниями-субподрядчиками за период с 2013 по 2018 годы, сообщает "Реальное время".

Глава татарстанского Следкома Валерий Липский в интервью изданию отметил:

"Ходили разговоры, что эта организация неприкасаемая, но перед законом у нас все равны. Возбудили уголовное дело по неуплате налогов в ПСО «Казань», МВД выделило сотрудников полиции и способствовало проведению оперативных мероприятий. Прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным. На сегодняшний день наложен арест на имущество организации в 1,7 млрд рублей. Будем расследовать, добиваться возмещения ущерба и привлечения виновных к уголовной ответственности".