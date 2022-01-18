В Тукаевском районе Республики Татарстан произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, погиб один человек, сообщает Mash Iptash.

Сообщается, что все случилось недалеко от поселка Круглое Поле. Сейчас устанавливается число пострадавших. Известно, что один из них умер до прибытия бригады скорой помощи, второго пострадавшего доставили в БСМП в состоянии средней степени тяжести. О других пострадавших пока подтвержденной информации нет.