В Татарстан придет резкое потепление, сообщили в республиканском Гидрометцентре. Столбики термометров к середине недели поднимутся до 1 градуса мороза.

Уже завтра, 18 января, под влиянием фронтального раздела северо-западного циклона в Татарстане начнется снег, пройдут сильные метель. Южный сильный ветер может достичь порывов силой 18 метров в секунду.

И если в ночное время будет до 11 градусов мороза, то днем потеплеет до минус одного градуса.

Еще теплее станет в среду, 19 января. Ночью будет до 8 градусов мороза, а днем - до 1 градуса ниже нуля.

Похолодание снова вернется к четвергу, уверены синоптики. Дневные температуры составят до 8 градусов. А к выходным вернутся сильные метели.