Суд арестовал четверых участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели по всему миру

Тверской суд Москвы арестовал еще двух участников хакерской группировки REvil, занимавшейся распространением вирусов-вымогателей и обвинявшейся в масштабной кибератаке на американские компании. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Российские хакеры Роман Муромский и Андрей Бессонов были заключены под стражу до 13 марта. Ранее Тверской суд удовлетворил аналогичные ходатайства следствия в отношении Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). По статье предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллион рублей.

Фото:ЦОС ФСБ РФ

Ранее 14 января сообщалось, во время задержания правоохранительными органами при поддержке ФСБ у 14 участников хакерской банды REvil изъяли свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Фигурантам по делу предъявлены обвинения в совершении преступлений.

Группировка REvil была одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса.

На кибер-группировку спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о посягательстве на информационные ресурсы зарубежных компаний этой организацией. Представители компетентных органов США о результатах операции уже проинформировали.