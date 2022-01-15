Сотрудника транспортной полиции задержали в Петербурге по подозрению в педофилии, возбуждено дело, сообщает "Фонтанка".

35-летний оперативник одного из линейных отделов полиции на транспорте с 2013-го по 2017 год жил вместе с семьей брата в одной квартире на Товарищеском проспекте.

Там он уделял совсем не родственное внимание падчерице своего брата, девочке тогда было около семи лет.

В полицию с заявлением обратилась сама пострадавшая, когда ей исполнилось 16 лет. Подозреваемый задержан, но мера пресечения ему еще не избрана.