14 января татарстанцы обязательно ощутят на себе влияние ретроградного Меркурия. Это явление в 2022 году будет регистрироваться четыре раза, отмечает советский и российский астролог Павел Глоба.

Кому повезет?

В первую очередь, считает Глоба, и в этом с ним соглашаются другие астрологи, в период движения ретроградного Меркурия с 14 января по 4 февраля настоящими счастливчиками станут те, кто родился в числах, попадающих в указанный период. Таким образом, Козерогам и Водолеям удача будет улыбаться, и мало того - Меркурий поможет им наладить финансовые дела и благосостояние.

Кому не повезет?

По сути, в период ретроградного Меркурия стоит опасаться всем остальным, кроме Козерогов и Водолеев.

Астрологи рекомендуют подготовиться и учесть некоторые важные факторы. Этот период будет сопровождаться тревожностью, повышенной конфликтностью, возможны проблемы с финансами, на работе, могут сорваться важные дела.

Но будут и особо опасные периоды: с 13 по 15 января не стоит отправляться в путешествия, дальние поездки. С 3 по 5 февраля стоит избегать финансовых операций, вложений, покупок. Есть риск все потерять.