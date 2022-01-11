В январе 2022 года многие столкнутся с различными проблемами. Но пока одни бессильно опускают руки, а другие рвут и мечут, только три знака зодиакального круга смогут с легкостью избежать любых проблем, как будто они обойдут их стороной. И даже если что-то случится, выход они найдут быстро, и он будет стопроцентно верным, уверен российский и советский астролог Павел Глоба.

Своим прогнозом он поделился с журналистами Тsn.ua.

Овен

Овны от рождения имеют редкий дар - при необходимости направлять все свои силы на исправление любой неприятной ситуации, с которой столкнулись. Они не постоят за ценой, чтобы снова обрести внутреннее спокойствие. В январе трудности у знака могут быть как на личном фронте, так и в работе, но достаточно будет применить третий закон Ньютона, гласящий, что "сила действия равна силе противодействия". Чем смелее Овен ответит на вызовы извне, говорит Глоба, тем эффективнее удастся разрулить сложность.

Стрелец

Стрельцы в любой ситуации знают, как найти точку опоры внутри себя, и в январе это умение им пригодится. Возможны проблемы в отношениях с партнером и в финансовой сфере, говорит Павел Глоба. Но все будет зависеть от самого Стрельца: точно видя свои цели, свою внутреннюю силу, представителям знака удастся блестяще выйти из любой проблемы на зависть всем окружающим.

Рыбы

Рыбам свойственно немного теряться, когда на пути внезапно встает проблема. В январе такие ситуации вероятны, говорит Глоба. Рыбы могут испытать финансовые затруднения или же столкнуться с форменной несправедливостью, ложными обвинениями, упреками. Если Рыбы освободятся от внутреннего негатива, то без труда сделают так, чтобы все сложности обошли их стороной, говорит астролог.