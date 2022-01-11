Все - за мной: Названа группа крови, обладатели которой прирожденные лидеры

Японские ученые в результате исследования выяснили, что некоторые черты характера, в особенности задатки лидера, закладываются в человеке еще в утробе матери и во многом зависят от будущей группы крови человека.

Исследователи считают, что обладатели первой группы крови, могут стать превосходными лидерами, если будут прикладывать необходимые усилия. Обычно они добиваются при этом успеха в обществе и укрепляют свои позиции в нем. Часто занимают руководящие должности. Люди с этим типом крови обычно целеустремленны, амбициозны, самоуверенны. Однако, обладателям первой группой часто не хватает природной харизмы, они плохо разбираются в людях, что сильно замедляет процесс выхода в лидеры.

Люди со второй группой крови ответственные и трудолюбивые, терпеливые и искренние, требовательные к себе. К сожалению, они не обладают сильными лидерскими качествами. Обычно им необходимо приложить большие усилия для того, чтобы добиться высокого положения на работе или в обществе самостоятельно. Между тем они всегда ценят, что имеют, и больше других умеют радоваться мелочам.

Ученые выяснили, что именно люди с третьей группой крови прирожденные лидеры. Быть примером для других и вести за собой – у них буквально в крови. Носители третьей группы крови очень творческие, хорошо разбираются в людях, обладают большой харизмой и юмором. Эти люди - настоящие достигаторы, любят делать все самостоятельно, не гнушаются даже мелкой работы, если она помогает добиться желаемого.

А вот люди с четвертой группой крови всегда действуют из соображения личной выгоды. Могут собрать людей для какого-то дела, в результате которого получат необходимое. Имеют креативный подход в решении проблем, рациональны и хорошо приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам. Однако, для того, чтобы стать лидером, носителям четвертой группы крови не хватает терпения.