В Альметьевске 42-летняя женщина подозревается в убийстве 64-летней матери, сообщили в республиканском управлении Следкома.
Женщины поссорились в ночь на 8 января. Причиной ссоры стало имеющееся у пожилой женщины психическое заболевание. Дочь в какой-то момент не сдержалась и ударила мать ножом, а сама пошла спать.
Утром она обнаружила, что мать умерла. Испуганная дочь вызвала медиков, но помочь пенсионерке они уже ничем не могли.
Возбуждено дело об убийстве, подозреваемая была арестована.
Ранее мы сообщали о двух аналогичных преступлениях. В Татарстане мужчина убил мать, увидев, что она пьет в одиночестве, и заставил сожительницу зашивать умирающей раны. А другой татарстанец расчленил мать и разбросал останки по городскому парку.