В Альметьевске 42-летняя женщина подозревается в убийстве 64-летней матери, сообщили в республиканском управлении Следкома.

Женщины поссорились в ночь на 8 января. Причиной ссоры стало имеющееся у пожилой женщины психическое заболевание. Дочь в какой-то момент не сдержалась и ударила мать ножом, а сама пошла спать.

Утром она обнаружила, что мать умерла. Испуганная дочь вызвала медиков, но помочь пенсионерке они уже ничем не могли.

Возбуждено дело об убийстве, подозреваемая была арестована.