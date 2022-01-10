В ходе конфликта сын забил до смерти собственную мать в Чистополе. Потом он расчленил тело родительницы и разбросал останки несчастной женщины по городскому парку.
Как сообщили в Следкоме РТ, 38-летний мужчина и его 61-летняя мать отмечали праздники. В ходе застолья сын припомнил маме старые обиды и начал бить ее. Утром, когда агрессор проснулся, то увидел, что мать не подает признаков жизни.
Он принял решение избавиться от трупа. Расчленил тело и останки вывез в лесопарковую зону. Там в кустах части тела и нашли местные жители, которые выгуливали тут собак: собаки начали беспокоиться и тянули хозяев к кустам.
"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена в кратчайшие сроки, а злоумышленник задержан", - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Свою вину в убийстве он признал полностью. На время расследования мужчина арестован.