37-летнего жителя Актанышского района Республики Татарстан подозревают в убийстве собственной матери. В Следкоме РТ сообщили, что все случилось в селе Старое Байсарово.

Будучи дома с 58-летней матерью, мужчина выпивал и хорошо отдыхал. В компанию вошла мать, сожительница и знакомые. И когда большинство гостей легли спать, мужчина вдруг заметил, что родительница сидит и выпивает уже одна. Вот тогда он и вышел из себя - взял нож и нанес женщине удар. Заступиться за мать агрессора пыталась его сожительница, но и она получила ранение.

"В дальнейшем по его указанию, под угрозой расправы, последняя зашила рану матери, а затем убежала и вызвала на место медиков, - сообщили в СКР. - В результате полученного ранения, женщина скончалась по дороге в больницу".

Свою вину мужчина признал, расследование продолжается, убийца находится под стражей.