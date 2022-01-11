Сотрудники полиции в Кронштадте поймали 27-летнего водителя автобуса Морского завода по подозрению в убийстве по неосторожности, сообщает 78.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Дело в том, что водитель всего одним ударом в глаз убил человека. Он ударил 64-летнего мужчину, и тот упал в снег. Пострадавший при падении получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломом основания черепа и ушиб левого лёгкого, за его жизнь сражались врачи около двух недель, но безрезультатно.

сообщил источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.