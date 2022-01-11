В Набережных Челнах, в 50-м комплексе произошло жестокое убийство. По данным издания "Челнинские известия", накануне утром между двумя мужчинами - соседями по малосемейке - случился конфликт.

Ранее эти соседи уже ссорились не раз, но очередной спор перерос в кровавую резню. 57-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес им более десятка ударов своему 37-летнему соседу.

Бил по разным частям тела - раны обнаружены в области груди, спины, головы, на руках. От полученных травм молодой сосед умер на месте трагедии.

Нападавший задержан. Он нигде не работает, ранее судим не был. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.