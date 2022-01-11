Жительница Нижнекамска Валентина Сарапкина решила вакцинироваться от коронавируса "Спутником V" на восьмом месяце беременности. И вот она родила мальчика. Как сообщает пресс-служба Управления здравоохранения по НМР, новорожденного тщательно обследовали и обнаружили, что малыш совершенно здоров. Вакцинация матери на его состоянии негативно не отразилась.

В семье девушки многие переболели, некоторые болели в тяжелой форме, а потому она и решила сделать прививку, несмотря на восьмой месяц беременности.

Новорожденный весит 3 710 граммов, его рост 50 сантиметров. Состояние мальчика по шкале Апгар оценивается в 8/9 баллов.