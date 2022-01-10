В Татарстане есть снижение заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев тем не менее остается стабильным, а потому все антиковидные меры, которые сегодня действуют в республике, сохраняются и пока отмене не подлежат. Об этом сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на совещании в Доме Правительства Татарстана.

"Никаких послаблений быть не должно. Все необходимо организовывать с соблюдением всех профилактических и санитарных требований»", — подчеркнул премьер-министр.

Песошин призвал продолжать рейды и проверки, нацеленные на соблюдение противоковидных мер.