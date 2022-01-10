Полиция в Мордовии проводит проверку по факту инцидента в селе Лямбирь. Там школьный учитель открыл стрельбу из пневматического оружия по директору школы и ее мужу, сообщается на сайте МВД по Мордовии.

Супружеская пара получила ранения.

Следователи предварительно установили, что в квартиру директора школы явился школьный учитель. 41-летний мужчина выстрелил начальнице в живот. Муж директора школы попытался отобрать у гостя пистолет, но тоже получил несколько пуль, после чего учитель сбежал.

По данным ведомства, 55-летних супругов госпитализировали. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Ее супруг остается в стационаре. Травматический пистолет изъят.