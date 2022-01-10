Житель Татарстана феерично отметил новогодние праздники и теперь надолго их запомнит. 37-летний мужчина в Лениногорске решил отрыть стрельбу по полицейским из газового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Сотрудники полиции приехали в дом мужчины по вызову: позвонила жена и пожаловалась, что пьяный супруг ведет себя неадекватно. Хозяин встретил стражей порядка двумя выстрелами из газового пистолета. После этого удалось выбить оружие из рук агрессора, но тот успел перехватить нож и пошел с ним на полицейских.

Наряду пришлось применить газовый баллончик, чтобы успокоить бунтаря. Мужчина сбежал в ванную и там закрылся. Но через некоторое время решил, что пора сдаваться.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.