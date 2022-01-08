В Татарстане зарегистрировали 580 случаев гриппа

В Татарстане зарегистрировано 580 случаев заражения гриппом. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«580 случаев гриппа у нас уже зарегистрировано с начала сезона. Из этих 580 случаев 139 – за прошлую неделю», – сказала она.

По словам Авдониной, сейчас в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 40%, однако по этим цифрам трудно делать выводы о реальной ситуации, потому что в праздничные дни не все обращаются за медицинской помощью.

Замглавы регионального управления Роспотребнадзора призвала татарстанцев обращаться к врачу при наличии симптомов. Ведь Covid-19, ОРВИ и грипп продолжают распространяться среди населения.