Для четырех знаков Зодиака январь окажется весьма удачным, если те захотят поучаствовать в лотерее или розыгрыше, уверен советский и российский астролог и писатель Павел Глоба.

Телец

Тельцам стоит ждать больших перемен. Если даже они не покупают лотерейные билетики и не испытывают Фортуну, то непременно повезет в любви или в работе. От удачи, по словам Глобы, представителям знака не уйти.

Близнецы

Близнецам самое время рискнуть и купить лотерейный билетик. Наиболее удачными будут розыгрыши, не связанные с большими выигрышами. Но даже небольшой приз поднимет настроение и вселит в Близнецов уверенность в собственной избранности, им ее так не хватало в прошлом году!

Рак

Ракам будет невероятно везти: если они примут участие в лотерее, то обязательно сорвут джекпот, в крайнем случае выиграют внушительные призы. Удачным будет январь и для инвестиций, говорит Глоба. К Ракам деньги устремятся потоком.

Рыбы

Рыбкам, которые вообще-то не слишком любят азарт и лотереи, самое время купить свой, вероятно, первый в жизни билет. С большой долей вероятности, в январе он окажется выигрышным. Также Рыбам будет везти в сфере отношений.