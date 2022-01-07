На трассе в Татарстане произошло столкновение рейсового автобуса и иномарки, в котором пострадали по меньшей мере трое. Сообщается, что иномарка вылетела на полосу встречного движения при обгоне снегоуборочной техники, где и совершила столкновение с автобусом. Все случилось накануне вечером на трассе Казань-Оренбург в Нижнекамском районе Татарстана.

Известно, что рейсовый автобус двигался по маршруту Азнакаево-Казань.

В салоне находились 15 человек. Среди пострадавших - один пассажир, водитель автобуса и пассажир легкового автомобиля. Все доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу.