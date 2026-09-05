Экономика

Грузопоток морем между Россией и Китаем за полугодие прибавил почти 20%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Грузооборот морских перевозок между Россией и К...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первое полугодие 2026 года объем морских грузоперевозок между Россией и Китаем вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достиг 109 млн тонн. Эти данные на II Российско-китайском форуме в Хабаровске привел статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Замминистра уточнил, что в 2025 году судами между портами двух стран перевезено более 196 млн тонн, тогда как в 2024-м — 188 млн тонн. Прирост он назвал существенным, а полугодовой результат текущего года почти на пятую часть превысил показатель января–июня 2025-го.

Зверев также заявил о высоком уровне взаимодействия России и Китая в сфере государственного портового контроля.

Форум проходит в Хабаровске с 4 по 6 сентября. Участники — представители деловых, административных и экспертных кругов двух стран. В программе — развитие Большого Уссурийского острова, поддержка малого и среднего бизнеса и туристический маршрут «Два берега — один Амур».

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