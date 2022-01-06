47 случаев переохлаждения зарегистрировали медики в Казани с первые пять дней новогодних каникул. Одному из жителей столицы Татарстана пришлось ампутировать пальцы на руках, поскольку мужчина слишком долго был на улице в ожидании машины. Об этом сообщает "Татарстан-24".

Пальцы казанца потемнели и покрылись волдырями, тогда он обратился к врачам. Пришлось ампутировать их, поскольку спасти руки не было возможности.

Ранее врачи в Казани дали предупреждение о том, что в морозы согреваться алкоголем очень опасно, а чтобы согреться по-настоящему, лучше пить бульон или сладкий чай.