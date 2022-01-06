На видео в Казани попала гигантская очередь в торговый центр "Мега". Люди стоят на 20-градусном морозе долгое время. По словам очевидцев, в торговый центр пускают по пять человек, с большими промежутками, а потому очередь только растет.
"В «Меге» не пускают народ, заставляют морозиться на улице, если пускают то по 5 человек, а выпускают по 30! Неужели не жалко вот так людей!", - говорится в сообщении, прикрепленному к видео.
В комментариях казанцы отметили, что посетителям ТЦ не стоило бы так унижаться, стоя в очереди. Есть другие торговые центры, и можно посетить их.
Ранее мы сообщали, что на смену суровым морозам в Татарстан должно прийти долгожданное потепление.