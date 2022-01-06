В Татарстане ребенок, решивший прокатиться с горки на площадке, застрял внутри пластиковой трубы, поскольку горка с одного конца была заколочена. Мальчик оказался в ловушке - обратно выбраться невозможно, вперед продвинуться тоже.

Все случилось на площадке поселка ЗЯБ в Набережных Челнах. На улице стоял 18-градусный мороз, и мама никак не могла вытащить 5-летнего сына из горки.

Пытаясь выбраться из ловушки, ребенок запаниковал, потерял варежки и начал замерзать. Старший 10-летний брат малыша попытался добраться до младшего сверху, но роста не хватило. На помощь пришел прохожий, которому это удалось. Он достал ребенка через верхнюю часть трубы.

Мать мальчиков рассказала о случившемся в соцсетях и обратилась к правоохранителям.

В мэрии Челнов сообщили, что у горки ранее были заколочены оба края, но кто-то снял верхнюю доску.