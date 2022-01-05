Житель Красноярска бросил на лютом морозе своего трехлетнего сынишку, и все ради того, чтобы продолжить праздничную пьянку, сообщает "Запад24".

В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что нашла на улице малыша без сопровождения взрослых. Когда полицейские приехали, то женщина рассказала им, что мальчик был с мужчиной. Именно мужчина подвел ребенка к играющим детям и попросил их поиграть с его сыном вместе. А сам исчез.

Родителей ребенка нашли без особого труда. Пьяный отец не смог внятно пояснить, для чего оставил на морозе сына. А мать, узнав обо всем, приехала в отдел полиции и забрала малыша. Выяснилось, что она отправила мужчину погулять с ребенком в надежде на то, что именно эта прогулка поможет ему прервать непрерывное празднование нового года, которое затянулось уже почти на неделю.

Но супруг решил, что ребенок погуляет сам, а он пока продолжит отмечать. Теперь его могут привлечь к административной ответственности.