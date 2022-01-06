В Мангистауской области Казахстана протестующие остановили грузовик, в котором ехали казахстанские военные. После этого всех военнослужащих заставили встать на колени, об этом сообщает Baza.

Военные на грузовике двигались в аэропорт Актау. Активисты их преследовали на джипах и изначально было понятно, что их цель - перехватить колонну. Всю колонну остановить не удалось, но добычей стал один грузовик.

Сначала солдат забросали камнями, а потом поставили на колени и начали требовать "покаяния".