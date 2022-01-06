Информационное агентство Sputnik со ссылкой на очевидцев сообщило о начавшихся боях в Алма-Ате.

"В Алма-Ате идет перестрелка. По словам очевидцев, протестующие вооружены <...> автоматами", — говорится в сообщении.

Как сообщал заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров, в городе стартовала антитеррористическая операция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза сообщал, что террористы бесчинствуют, захватывают помещения со стрелковым оружием, ведут бои с курсантами военных училищ. По его словам, под Алма-Атой развернулся бой с участием воздушно-десантных подразделений.

Казахстан охвачен протестами со 2 января. Причиной стало двукратное повышение стоимости сжиженного нефтяного газа, который используется в качестве топлива для авто.

Власти заявили, что готовы снизить цены на газ, но протесты уже, видимо, не остановить.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. В ходе подавления беспорядков погибли восемь полицейских и бойцов Нацгвардии, двое военных, более 300 силовиков получили ранения.

На всей территории республики действует режим чрезвычайного положения.