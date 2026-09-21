Розничный оборот в Татарстане вырос на 7,2% за полугодие

За январь–июнь 2026 года в Татарстане продали товаров и услуг на 928,3 млрд рублей. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат. Оборот непродовольственных товаров прибавил 11,3%, а продуктов питания — лишь 2,5%. Общепит показал 24,1 млрд рублей и рост на 2,9%, бытовые услуги — 53,1 млрд рублей и плюс 5,3%.

По мнению председателя АКОРТ Станислава Богданова, динамика совпадает с общероссийской и говорит об оживлении потребительского спроса. Главную роль сыграло смягчение денежно-кредитной политики: за год ключевая ставка опустилась с 18% до 14%. Территориальный директор «Цифра брокер» в Казани Алена Ащеулова считает, что рост не отражает улучшения реальной покупательной способности. Скорее, это ценовой фактор и расходование сбережений. По её словам, инфляция съедает большую часть номинального роста, а при годовой инфляции 6–7% реальный рост близок к нулю. Во втором квартале 2026 года доля россиян, предпочитающих тратить, а не сберегать, опустилась до 47,9% — минимума с марта 2015 года.

Эксперт АКРА Евгения Траутман обратила внимание на данные Сбериндекса: темпы роста потребительских расходов начали ускоряться с мая 2026 года. Прирост реальных располагаемых доходов в 2025 году составил 7,4%, а в первом полугодии 2026-го — 1,5% период к периоду. Средняя норма сбережения выросла с 9,3% в 2019–2021 годах до 14% с 2022-го по первый квартал 2026 года. Ведущий аналитик «Эксперт РА» Диляра Исхакова добавила, что среднедушевые доходы в регионе во втором квартале выросли на 11,6% год к году, а ключевая ставка с начала года снизилась на 2 процентных пункта. Разрыв между непродовольственным сегментом и продуктами Ащеулова объясняет несколькими причинами. В 2025 году база по продовольствию была выше, а потребление еды ограничено численностью населения и физиологическими нормами. Непродовольственные категории более эластичны. На фоне ослабления рубля и планов ввести сбор на импортную электронику люди заранее покупают товары длительного пользования. В продовольствии идёт дауншифтинг: покупатели экономят, переходят на дешёвые бренды, берут чаще, но меньшими порциями. Богданов связывает более заметный рост непродовольственных товаров с отложенным спросом: во время дорогих кредитов крупные покупки откладывали, а теперь, с удешевлением займов, снова приобретают. Кандидат экономических наук Анастасия Прикладова добавила, что непродовольственные товары чаще покупают в кредит, поэтому снижение ключевой ставки подстегнуло спрос.

Среди трендов Богданов выделил готовую еду: у отдельных игроков продажи готовых блюд в натуральном выражении выросли на 48%, в целом по рынку — на 30%. Растёт интерес к здоровому питанию: спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных сетях за два года увеличился на 15–30%. В крупных городах больше одиночек, они покупают чаще, но меньше, поэтому популярна порционная упаковка. Рыжих отметила рационализацию трат при сохранении спонтанных покупок недорогих гаджетов и косметики, развитие внутреннего туризма и рост доли отечественных брендов среднего ценового сегмента.

Ащеулова уверена, что ускорение потребления неустойчиво, эффект «высвобождения сбережений» разовый. Минэкономразвития ожидает рост розницы по итогам 2026 года всего 0,8%, что ниже фактических данных первого полугодия. В июле сезонно сглаженный годовой рост цен ускорился до 11,6%, а рост цен на топливо передаётся другим товарным группам. На рынке труда растёт доля компаний, планирующих сокращения: с 25% в первом квартале до 46% во втором. Богданов прогнозирует поддержку от сезонности — школьный сезон и новогодние праздники, а также дальнейшее снижение ключевой ставки. Кабаков из «Финама» ждёт замедления роста до 6–8% номинально, главный риск — финансирование расходов накоплениями. Рыжих ожидает замедления до 4–5% к концу года из-за исчерпания отложенного спроса, сезонного охлаждения и возможного ужесточения кредитной политики банков.