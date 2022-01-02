Мужчина спас девушку и ребенка от бродячих собак с помощью пистолета и получил проблемы с полицией

29 декабря житель Барнаула спас девушку с ребенком от стаи бродячих собак, несколько раз выстрелив в воздух из травматического пистолета. Животные испугались и разбежались, а мужчиной, в свою очередь, заинтересовались полиция, о чем он рассказал сам в социальных сетях.

«29 декабря днем мы вышли с другом с остановки трамвая №5 «СНТ Трансмаш» и пошли в сторону улицы Веры Кащеевой через садоводство, перед нами шла девушка с маленьким ребенком, выбежала стая собак и начала к ним приставать. Ребенок сильно испугался и начал плакать. У меня при себе имелся травматический пистолет, соответственно, я имел на него разрешающие документы», - рассказал мужчина.

Сергей просит откликнуться девушку, которой он помог, чтобы подтвердить его версию.