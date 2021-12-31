Жители Казани обратились к властям Авиастроительного района столицы Татарстана с жалобами на "пьяную" елку. Новогоднее дерево, установленное на Карагандинской улице назвали символом позора, наплевательства и халатности чиновников.

«Елка вся сломана, косая и кривая», – написали рассерженные жители в обращении к властям.

В защиту казанского чудовища стоит отметить, что эта елка не самая страшная в истории российского Нового года. История знает случаи, когда власти ставили в городах совсем лысые елки, а также елки очень маленького размера.