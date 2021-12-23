Пятилетняя девочка, которую нашли голой в овраге на морозе в селе Прокудино Саратовской области, перенесла клиническую смерть. Об этом сообщила детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя в своем Instagram-аккаунте.

"Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное", — написала Загородняя.

Девочка находится в критическом состоянии. Ее вместе с мертвым уже старшим 8-летним братом нашли в овраге. Мальчик замерз насмерть, девочка критически переохладилась.