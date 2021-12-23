В Саратовской области задержали мать двух детей, которых накануне нашли в овраге у села Прокудино. С женщиной работают следователи.

Врачи продолжают бороться за жизнь обмороженной девочки, ее брат погиб до приезда скорой.

Как сообщали в областном СУ СК РФ, двое детей были обнаружены в овраге. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения была доставлена в лечебное учреждение. Следователи проводят проверку по факту ЧП.

Собственную проверку начала и областная прокуратура, которая установила, что дети проживали в частном благоустроенном доме, в полной семье, которая не состояла на каких-либо учетах и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.