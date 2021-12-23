Задержанный за умышленный поджог гипермаркета "Лента" в Томске спалил ТЦ по простой причине - он не хотел работать.

33-летний житель Томска трудился в торговом зале. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

По неофициальным данным, задержанный мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

"Задержанный мог совершить в результате нервного срыва - в последнее время он жаловался на то, что ему надоело работать. Впрочем, официально эта версия не подтверждена. Правоохранителям он так и не смог объяснить причину своего поступка", - сообщает РенТВ со ссылкой на коллег задержанного.

На допросе мужчина рассказал, что взял на полке уйат-спирит и поджег жидкость. Сообщается, что сделал он это сразу после известия о том, что его могут уволить за постоянные опоздания и наплевательское отношение к поручениям на работе.