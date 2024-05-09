Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал, когда в Татарстан вернется тепло
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Аномально холодные погодные условия в регионе будут как минимум до 15 мая 2024 года.
8 мая среднесуточная температура воздуха была +6,5 градуса (при климатической норме +13,5).
По данным метролога КФУ Тимур Аухадеев, в ближайшее время погода в Татарстане не изменится. За последние 2 дня в республике выпала практически половина месячной нормы осадков, пишет сhеlny-izvеst.ru
Ранее мы писали о том, что в РТ в День Победы ожидается до -5.
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