Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал, когда в Татарстан вернется тепло

Аномально холодные погодные условия в регионе будут как минимум до 15 мая 2024 года.

8 мая среднесуточная температура воздуха была +6,5 градуса (при климатической норме +13,5).

По данным метролога КФУ Тимур Аухадеев, в ближайшее время погода в Татарстане не изменится. За последние 2 дня в республике выпала практически половина месячной нормы осадков, пишет сhеlny-izvеst.ru

Ранее мы писали о том, что в РТ в День Победы ожидается до -5.