В Татарстане за прошедший день выявлено 94 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Как сообщается, за вчерашние сутки выздоровели 139 человек и еще 4 человека скончались. С начала пандемии в республике было зафиксировано 41 568 случаев заражения. Еще 1372 татарстанцев от COVID-19 скончались. Всего с начала пандемии в регионе врачи от вируса вылечили 34 677 человек.

Стоит отметить, что в Татарстане уже второй день подряд выявляется менее 100 случаев заражения Covid-19. Ранее менее 100 заболевших было выявлено лишь в начале ноября.