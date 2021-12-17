Система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян, об этом сегодня заявил Владимир Путин.

"Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте — самолете, на поезде — был снят с рассмотрения Госдумы. Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест — торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, — то вчера он был принят Госдумой в первом чтении", — отметил глава государства.

Путин призвал законодателей внимательно доработать проект закона. В нынешней редакции он требует правок, чтобы учесть все нюансы и возможные жизненные ситуации.

"Добавлю, что при принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности", — сказал Путин, его цитируют РИА "Новости".