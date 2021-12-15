Российский президент Владимир Путин выступил против введения QR-кодов в транспорте в преддверии Нового года. По его мнению, нововведение перед праздниками создаст множество проблем и неудобств для людей. Своим мнением глава государства поделился в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить подобного рода ограничения – достаточно сложная история", - заявил глава государства.

Ранее Госдума сняла с рассмотрения проект закона о повсеместном введении QR-кодов на транспорте. По мнению депутатов, документ не готов даже к первому чтению. Таким образом, Татарстан является пока первым и единственным регионом страны, где действует система QR-кодов на общественном транспорте.