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Фото: Twitter›omskrevizor

Родители грудничка в Татарстане отсудили у больницы 200 тысяч за врачебную ошибку

14.12.2021, 13:49 120 prokazan.ru
Родители грудного ребенка в Набережных Челнах смогли доказать, что врачи КДМЦ допустили грубую профессиональную ошибку, и отсудили у медицинского учреждения 200 тысяч рублей, сообщает Chelny-biz.ru.
 
Ребенок чувствовал себя плохо, но врачи не смогли выяснить точную причину ухудшения состояния малыша. Не была вовремя проведена консультация с неврологом, не были взяты даже необходимые анализы. В итоге медики поставили неверный диагноз и отправили кроху с родителями домой.
 
Но болезнь прогрессировала, и малыш попал в стационар уже в тяжелом состоянии.
 
Ошибочные действия врачей подтвердила судмедэкспертиза. Суд частично удовлетворил иск родителей к больнице о компенсации морального вреда и решил взыскать 200 тысяч рублей. Однако КДМЦ с решением не согласился и обжаловал его. А потому в этой истории точка еще не поставлена.
 
Суд Медицина / Минздрав Татарстан
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14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:50, 04.12.2021
Суд не принял иск детского омбудсмена Татарстана Волынец к рэперу Джигану
09:38, 04.12.2021
Юрист рассказала, можно ли наказать соседей за слишком громкий секс
08:48, 04.12.2021
Одноногого инвалида с маленькой дочерью выселили из квартиры люди в камуфляже и масках
07:00, 04.12.2021
Сторонники вакцинации от COVID-19 потребовали раскрыть данные о прививках
05:00, 04.12.2021
Полиция задержала 11 человек после массовой драки дворников
01:00, 04.12.2021
Полицейского, изнасиловавшего 27 девушек, выпустят из колонии раньше срока
20:00, 03.12.2021
У Градского после смерти нашли неоплаченные налоги более чем на полмиллиона рублей
12:38, 03.12.2021
Подростки пытались убить родителей своей 14-летней подружки
12:12, 03.12.2021
Минздрав до конца года изменит список противопоказаний к прививке от коронавируса
10:38, 03.12.2021
Пожарный покончил с собой из-за выгорания и депрессии
09:18, 03.12.2021
У пережившей пожар певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
08:45, 03.12.2021
Всегда сдержанный Путин ударил кулаком по столу во время доклада главы Минтруда о зарплатах
05:00, 03.12.2021
Пьяная бабушка пыталась зарезать малолетнего внука
20:00, 02.12.2021
Убивший троих пенсионер скрывался от полиции в платье
14:12, 02.12.2021
Трассу Москва-Казань подумывают продлить до Китая
10:35, 02.12.2021
Завуч сбила школьницу и вместо больницы повезла ее катать по городу
09:35, 02.12.2021
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
08:59, 02.12.2021
Старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении в классе
08:21, 02.12.2021
Зависимых вычислят на глазок: новый порядок выдачи справок водителям начнет работать с 1 марта
07:00, 02.12.2021
В колонии покончил с собой Академовский маньяк Лыткин
05:00, 02.12.2021
Путин готовится сделать важные заявления 23 декабря, журналистов для освещения Кремль выберет сам
00:01, 02.12.2021
Участковый украл из квартиры умершего ветерана ВОВ боевые награды
19:00, 01.12.2021
Иммунолог сообщил, когда в России начнется пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма
13:17, 01.12.2021
Бабушка-паук сбежала от полиции по балконам после того, как пригрозила взорвать дом
12:59, 01.12.2021
Срок действия ПЦР-тестов сократят с 72 до 48 часов из-за омикрон-штамма коронавируса
11:34, 01.12.2021
Успешный бизнесмен совершил суицид прямо на глазах у бывшей возлюбленной
09:39, 01.12.2021
Трехлетняя девочка голышом выпрашивала еду и воду у доставщика в подъезде
08:28, 01.12.2021
Мужчина задохнулся без кислорода в ковидном госпитале
07:26, 01.12.2021
Челябинский аэропорт закрыли из-за ночного ЧП с самолетом из Казани с 32 пассажирами
07:00, 30.11.2021
Российские власти решили не использовать слово «QR-код» из-за негатива граждан
06:00, 30.11.2021
Искусственный разум займется анализом психики россиян по социальным сетям
01:00, 30.11.2021
Попросила прохожих вызвать скорую: школьницу госпитализировали после изнасилования педофилом
20:00, 29.11.2021
В Кремле рассказали о дальнейших мерах по штамму коронавируса Омикрон
19:00, 29.11.2021
Певец Элвин Грей снялся в новогодней комедии «Елки-8»
11:40, 29.11.2021
Охранявший осужденного полицейский спросонья ранил себя и выстрелил в коллегу
09:24, 29.11.2021
Мужчину и молодую девушку нашли убитыми в закрытой квартире
09:08, 29.11.2021
Воля случая: мужчина вышел на балкон и выпал с 16 этажа на случайного прохожего
08:36, 29.11.2021
Умирающий от коронавируса идейный антиваксер попросил перед смертью сделать ему прививку
08:23, 29.11.2021
В ВОЗ заявили, что переболевшие коронавирусом могут заразиться штаммом омикрон
05:00, 29.11.2021
Онколог перечислил продукты, которые провоцируют развитие рака
00:01, 29.11.2021
15-летняя школьница отравилась противозачаточными таблетками
20:00, 28.11.2021
Вынесен приговор студентам, которые 8 часов истязали несовершеннолетнюю девушку
19:00, 28.11.2021
Вирус с последствиями: умерла 9-летняя девочка, месяц назад переболевшая коронавирусом
11:53, 28.11.2021
Стала известна причина смерти композитора и певца Александра Градского
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:37, 28.11.2021
Врача скорой уволили за его отказ принуждать пациентов к вакцинации
09:09, 28.11.2021
Опасный космический шторм обрушился на Землю 28-29 ноября 2021 года: как уберечься от геоудара
07:48, 28.11.2021
Ночью в больнице умер певец и композитор Александр Градский
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Пенсионер более 8 лет насиловал воспитанника детского дома, правда открылась только сейчас
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Агрессивная антиваксерша распылила баллончик дихлофоса в росгвардейцев
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Сотни таджиков приехали к зданию посольства и не смогли объяснить, для чего они собрались
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Губернатор Кузбасса отправил главу города в отставку за пьянку с гостями во время траура по шахтерам
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Россияне скоро смогут получить новую выплату в 20 тысяч - кому она положена?
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Более 80 эпизодов в деле: учителя танцев осудили за сексуальное развращение малолетних танцоров
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Прокуратура проверит школу, где дети прямо при учителе играли на раздевание
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Количество погибших при взрыве на шахте Листвяжная увеличилось до 52 человек
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В Казани отец проданного матерью за 100 тысяч ребенка собирает документы, чтобы забрать малыша
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью