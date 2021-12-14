Родители грудного ребенка в Набережных Челнах смогли доказать, что врачи КДМЦ допустили грубую профессиональную ошибку, и отсудили у медицинского учреждения 200 тысяч рублей, сообщает Chelny-biz.ru

Ребенок чувствовал себя плохо, но врачи не смогли выяснить точную причину ухудшения состояния малыша. Не была вовремя проведена консультация с неврологом, не были взяты даже необходимые анализы. В итоге медики поставили неверный диагноз и отправили кроху с родителями домой.

Но болезнь прогрессировала, и малыш попал в стационар уже в тяжелом состоянии.

Ошибочные действия врачей подтвердила судмедэкспертиза. Суд частично удовлетворил иск родителей к больнице о компенсации морального вреда и решил взыскать 200 тысяч рублей. Однако КДМЦ с решением не согласился и обжаловал его. А потому в этой истории точка еще не поставлена.