Верховный суд Республики Татарстан отклонил иски 11 жителей города Казани. Люди обращались в суд с жалобами на отстранение от работы за отказ делать прививку от коронавируса, сообщает "Ъ-Казань", ссылаясь на пресс-службу суда.

Представители разных профессий обратились в суд 2 ноября. Они просили Верховный суд признать их отстранение от работы необоснованным и незаконным. Также они просили отменить постановление главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной от 11 октября об ужесточении антиковидных мер (именно оно предусматривает отстранение непривитых от работы или их перевод на дистант).

Суд рассмотрел обращения и признал действия работодателей, которые отстранили антиваксеров без сохранения оплаты, законными. Требования истцов не удовлетворены.