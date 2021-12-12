Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал систему здравоохранения готовиться к новому штамму COVID-19 и назвал страны, откуда вирус могут завезти в Татарстан. Об этом он заявил во время совещания по антиковидным мерам с правительством республики.

"Есть большое опасение — риск завозов штамма омикрон. Очень беспокоимся, что этот штамм может быть завезен через третий мир, Турцию, ОАЭ и Египет. У нас должны быть готовы обсерваторы, инфекционные больницы, еще другие решения», — отметил Минниханов.

Также президент напомнил, что в Татарстане первую прививку от коронавируса сделали уже 2,2 миллиона человек – это более 70 процентов от плана. Вакцинация идет хорошими темпами, подчеркнул Минниханов.