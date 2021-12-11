В Казани мужчина без QR-кода прорвался в магазин и угрожал устроить стрельбу

В полицию обратились сотрудники магазина "Золотое яблоко". По их словам, один из посетителей грозился устроить стрельбу из-за того, что его отказались обслужить. Как выяснилось, у мужчины не было QR-кода, но он смог прорваться в магазин и пытался купить подарочный сертификат для своей девушки.

В обслуживании ему естественно отказали. Тогда мужчина начал скандалить и заявил охранникам, что обязательно вернется и устроит стрельбу прямо в магазине. Сотрудники магазина решили не искушать судьбу и вызвали полицейских.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и в настоящий момент зняты поиском злоумышленника.