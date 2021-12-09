В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти рабочего, который свалился в шестиметровый котлован на стройке молочно-товарного комплекса в Мензелинском районе.

Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Следователи установили, что погибший работал в подрядной фирме на территории строящегося комплекса. Его деятельность не была связана с работой у котлована, и сложно пока сказать, как человек оказался на краю огромной ямы и почему упал в нее с шестиметровой высоты.

При падении с такой высоты мужчина получил травмы, которые и стали причиной его смерти.

Расследование уголовного дела продолжается.