По данным издания "Ъ", первые результаты расследования стрельбы в МФЦ "Рязанский" показали, что подполковник запаса Сергей Глазов открыл огонь на почве внезапно возникшей неприязни к сотруднику центра, который пытался заставить Глазова надеть медицинскую маску.

Давая показания, Глазов сообщил, переделал пистолет в боевой для защиты себя от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией". Сомневаясь в адекватности убийцы, следователи в самое ближайшее время направят его на экспертизу.

Следователи установили, что Глазов выстрелом убил сотрудника МФЦ, который попросил того надеть маску. Затем он смертельно ранил охранника центра и открыл огонь по посетителя, раним еще четверых, включая ребенка. Если бы оружие не заклинило, жертв было бы больше.

Во время следственных действий Глазов утверждал, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они "верят в коронавирусную инфекцию", а потому заслуживают пули.